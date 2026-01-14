Estudiantes de medicina protestan en el IFARHU por becas sin contrato

Un grupo de estudiantes de medicina protestó este jueves frente a la sede principal del IFARHU, exigiendo respuestas por una situación que mantiene en riesgo su continuidad académica.

Los jóvenes aplicaron a becas en 2022 y comenzaron la carrera, pero aseguran que nunca se formalizó su contrato, lo que hoy les genera serios problemas con las universidades.

Según explican, los centros educativos están reclamando los pagos pendientes y, mientras tanto, les han bloqueado el sistema, impidiéndoles matricularse en el cuatrimestre que ya inició.

Los estudiantes advierten que solo tienen esta semana para resolver el problema. De no hacerlo, perderán el cuatrimestre y se atrasará aún más su formación profesional.

Muchos de los afectados provienen de familias de bajos recursos. Algunos viajan desde Colón y otras provincias, haciendo esfuerzos diarios para poder estudiar.

“Son tres años invertidos”, relató uno de los estudiantes. Tres años de gastos en transporte, alimentación y materiales, que hoy sienten en riesgo por un trámite que nunca se cerró.

Los beneficiarios concursaron bajo el antiguo programa de auxilios económicos, el cual fue eliminado. Actualmente, ese esquema ya no existe dentro del IFARHU.

El secretario general del IFARHU, José Bravo, explicó que estos estudiantes deben ser trasladados a un nuevo programa de becas socioeconómicas, pero que el proceso depende de revisiones legales y tomará tiempo.

Desde enero de 2025 rige un nuevo reglamento que elimina los auxilios económicos, lo que complica aún más la situación. La entidad revisa documentación y casos de estudiantes que nunca firmaron contrato.

Este jueves protestaron 28 estudiantes, aunque el número total de afectados ronda los 120, provenientes de distintas universidades, en su mayoría de la carrera de medicina.

La situación ocurre en momentos en que el país enfrenta una escasez de médicos especialistas, con plazas sin cubrir en el sistema de salud.