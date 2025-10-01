Nacional - 01/10/25 - 02:34 PM

Estudio revela alto costo económico de violencia contra la mujer

Los resultados muestran que las mujeres víctimas de violencia doméstica en áreas urbanas incurren en un gasto inicial promedio de B/. 2,986.55, de los cuales el 78% corresponde a atención médica.

 

El Ministerio de la Mujer, en conjunto con el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, presentó el estudio titulado “Dimensión de la Violencia Doméstica y Femicidio en Panamá: Estimación de Gastos”, el cual revela los altos costos económicos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y las familias de víctimas de femicidio en el país.

El objetivo principal del estudio es cuantificar y analizar los gastos directos que deben asumir estas personas tras vivir situaciones de violencia.

Los resultados muestran que las mujeres víctimas de violencia doméstica en áreas urbanas incurren en un gasto inicial promedio de B/. 2,986.55, de los cuales el 78% corresponde a atención médica. El resto se distribuye entre gastos como movilización y cuidado familiar.

En las zonas rurales, este gasto aumenta significativamente, alcanzando un promedio de B/. 4,709.00, con un 91.84% destinado a servicios de salud y un 5.95% a otros gastos asociados.

Respecto al femicidio, el estudio detalla que los familiares de las víctimas deben afrontar un gasto promedio de B/. 3,450.00 en servicios funerarios en áreas urbanas. En áreas rurales, el costo promedio es de B/. 1,500.00, más B/. 300.00 adicionales por el traslado del cuerpo desde la Morgue Judicial a la comunidad de origen.

La presentación del informe estuvo a cargo de Nuvia Barrios, directora de Investigación de la Condición de la Mujer, y la profesora Ana Patiño, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, ante una audiencia de invitados especiales.

Este estudio busca visibilizar no solo el impacto social y emocional de la violencia contra la mujer, sino también el costo económico que representa para las víctimas y sus familias, con el fin de contribuir a la formulación de políticas públicas más efectivas.
 

