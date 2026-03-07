Evacuaciones aeromédicas: rescates contra el tiempo

Las misiones u operaciones de evacuación aeromédica se han convertido en una labor esencial dentro del Servicio Nacional Aeronaval, donde pilotos y personal médico trabajan contrarreloj para salvar vidas en zonas remotas.

Estas operaciones surgieron ante la necesidad urgente de trasladar pacientes desde áreas de difícil acceso terrestre o marítimo. Con el tiempo, se consolidaron como una prioridad humanitaria institucional. Hoy representan una de las tareas más sensibles y exigentes del componente aéreo, naval y terrestre.

Es importante mencionar que estos profesionales de la aviación, quienes reciben este entrenamiento, deben dominar vuelos nocturnos, aterrizajes en pistas improvisadas y maniobras en climas adversos. Igualmente se preparan en gestión de riesgo y toma de decisiones bajo presión. Cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Uno de los protocolos que siguen los pilotos de aeronaves inicia cuando centros de salud o la comunidad activan la alerta médica. Luego se verifican las condiciones del paciente, ubicación, clima y disponibilidad de aeronaves. Una vez aprobada la operación, la tripulación y el equipo médico se movilizan de inmediato. La rapidez de respuesta es clave para garantizar la supervivencia.

Las condiciones del tiempo son factores que influyen a la hora de atender una respuesta oportuna, desde tormentas repentinas hasta visibilidad limitada en selvas o montañas. Las pistas no preparadas y los vuelos nocturnos aumentan la complejidad operativa. A ello se suma la presión emocional de transportar pacientes críticos. Por eso la concentración y precisión son indispensables en cada fase.

El trabajo coordinado define el éxito de estas misiones. Pilotos, paramédicos, médicos y personal en tierra mantienen comunicación permanente antes, durante y después del vuelo. Este enlace asegura que el hospital receptor esté listo al aterrizar. La sincronización permite atención inmediata y sin contratiempos.

El Sargento 2do y paramédico Aeronaval, Dionys Acosta, profesional con más de una década de experiencia, resaltó que las urgencias más frecuentes incluyen emergencias obstétricas, traumas, enfermedades respiratorias y mordeduras de animales. Asimismo, enfrentan dificultades como falta de insumos o diagnósticos imprecisos desde el punto de alerta. Por último, señaló que hay momentos de inmediatez absoluta, en los que deben tomar decisiones médicas autónomas en pleno vuelo.

Para muchas comunidades apartadas, estas evacuaciones representan la única oportunidad de sobrevivir. Cada misión exitosa fortalece la confianza entre la población y la institución. Los rescatistas coinciden en que la mayor recompensa es ver a un paciente recuperarse. En el aire, dicen, no solo transportan personas: transportan esperanza.

Por su parte, el Subcomisionado Emérito Villarreal resaltó el impacto profundo que ha visto al presenciar pacientes recuperados y familias agradecidas, porque una evacuación inmediata puede marcar la diferencia. Además, señaló que eso le da más sentido al trabajo que realizan.

En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval ha logrado realizar más de 70 evacuaciones aeromédicas en diversas áreas apartadas, provinciales y comarcales a nivel nacional, reafirmando el papel crucial de estas misiones en la atención de emergencias médicas en Panamá.