PRD mueve fichas internas y pone la lupa en reformas electorales

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) reunió esta semana a su Consejo Directivo Nacional Ampliado, en un encuentro donde participaron 26 presidentes de áreas, los 10 miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la bancada de diputados del colectivo.

Durante la sesión se presentó un informe sobre las reformas electorales, el cual fue expuesto por el cuarto subsecretario del partido, Ricardo Torres, ante los integrantes del CEN, presidentes de áreas y diputados del PRD. El documento abordó distintos puntos relacionados con los cambios que se discuten en el sistema electoral del país.

En medio de la reunión también se dio a conocer el nuevo Secretariado Nacional del PRD. Dentro de esta estructura se anunciaron ratificaciones en cargos que estaban vacantes, además de cambios en varias secretarías nacionales y la continuidad de otros dirigentes dentro del organigrama del partido.

Según se informó, el encuentro forma parte del proceso interno de coordinación y reorganización política del PRD, con el objetivo de fortalecer su estructura institucional y prepararse frente a los retos del escenario político nacional.