Evaluarán posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre

La Junta Asesora del Sistema Especial del Puerto Libre de Colón se reunirá la próxima semana para evaluar posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre, con el objetivo de mejorar las condiciones comerciales y promover el desarrollo de la región. Entre los principales temas a discutir se encuentran los terrenos baldíos en la ciudad, que actualmente están fuera del mercado y no se pueden utilizar para nuevas inversiones debido a restricciones de la ley.

El presidente de la Junta, Carlos Gómez, indicó que la normativa actual permite al Ejecutivo expropiar terrenos abandonados dentro del casco urbano de Colón, lo cual podría ser una vía para recuperar estos espacios y destinarlos a proyectos comerciales. Sin embargo, Gómez subrayó que no se busca aplicar sanciones severas, sino más bien incentivar a los propietarios a reinvertir en sus propiedades para revitalizar la zona.

La junta está compuesta por autoridades de diferentes entidades, incluyendo el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Aduanas, la Cámara de Comercio de Colón, representantes de los sindicatos, y otros actores clave del sector privado y público. Juntos, analizarán los efectos que ha tenido la ley en la ciudad y evaluarán posibles modificaciones que fortalezcan la actividad comercial en la provincia.

Uno de los cambios más discutidos es la ampliación del catálogo de productos que pueden ser vendidos libre de impuestos, lo que podría impulsar aún más la economía local y atraer nuevas inversiones. Actualmente, 58 empresas están registradas en las 16 calles de la ciudad, ofreciendo productos sin impuestos tanto a los residentes como a los turistas.

Este encuentro también permitirá presentar avances y desafíos del Sistema Puerto Libre, que ha generado empleo en la región y ha fomentado el comercio en Colón, pero que aún enfrenta obstáculos debido a la infraestructura limitada y los terrenos no aprovechados.

La evaluación de reformas a la Ley Colón Puerto Libre es vista como una oportunidad crucial para transformar a Colón en un centro de desarrollo económico regional, estimulando la inversión y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.