Nacional - 25/9/25 - 02:48 PM

Exigen designar a administrador de Área Económica de Aguadulce

El Área Económica Especial de Aguadulce tiene como objetivo atraer inversión extranjera, fomentar la generación de empleo, e impulsar sectores clave como la manufactura, agroindustria, bienes raíces y turismo.

 

Por: Eric Montenegro -

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Aguadulce y Natá, junto a otros sectores de la provincia de Coclé, reiteraron al Gobierno central la urgente solicitud de designación del administrador del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA).

La AEEA fue creada mediante la Ley 309 del 1 de junio de 2022, y un año después se aprobó la Ley 388 de 2023, que establece la creación de la Agencia del Área Económica de Aguadulce como una entidad autónoma encargada de su desarrollo.

El proyecto contempla el desarrollo de un polo logístico y agroindustrial sobre una extensión de 1,758 hectáreas, ubicadas entre El Gallo y El Salado, en el distrito de Aguadulce.

Amalia Vásquez, representante de la Cámara de Comercio, explicó que no solo se espera la designación del administrador, sino también la ratificación de la junta directiva, procesos fundamentales para que el sector privado pueda iniciar los trámites de inversión.

“Ya ha pasado un año desde que asumió el nuevo Gobierno y aún no se nombra al administrador. Esta demora frena el desarrollo comercial y económico que tanto necesita la provincia”, señaló Vásquez.

Por su parte, Angeline Lara, integrante de un movimiento juvenil de Coclé, expresó que todos los sectores deben unirse para presionar por el avance del proyecto. “La designación del administrador es vital para lograr la reactivación económica de una provincia que lleva años en decadencia”, afirmó.

Te puede interesar

Exigen designar a administrador de Área Económica de Aguadulce

Exigen designar a administrador de Área Económica de Aguadulce

 Septiembre 25, 2025
Colón celebrará desfile de bandas independientes el 12 de octubre

Colón celebrará desfile de bandas independientes el 12 de octubre

 Septiembre 25, 2025
Sinaproc reporta afectaciones por lluvias en varias provincias

Sinaproc reporta afectaciones por lluvias en varias provincias

 Septiembre 25, 2025
UCR y Museo del Canal fortalecen formación curatorial

UCR y Museo del Canal fortalecen formación curatorial

 Septiembre 25, 2025
Presidente Mulino se recupera tras cirugía ambulatoria en EE.UU.

Presidente Mulino se recupera tras cirugía ambulatoria en EE.UU.

 Septiembre 25, 2025

El Área Económica Especial de Aguadulce tiene como objetivo atraer inversión extranjera, fomentar la generación de empleo, e impulsar sectores clave como la manufactura, agroindustria, bienes raíces y turismo. También se espera que este proyecto aproveche la futura conectividad con el ferrocarril Panamá–David–Frontera, convirtiendo a Coclé en un centro logístico multimodal de gran impacto para las provincias centrales.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito