Exigen designar a administrador de Área Económica de Aguadulce

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Aguadulce y Natá, junto a otros sectores de la provincia de Coclé, reiteraron al Gobierno central la urgente solicitud de designación del administrador del Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA).

La AEEA fue creada mediante la Ley 309 del 1 de junio de 2022, y un año después se aprobó la Ley 388 de 2023, que establece la creación de la Agencia del Área Económica de Aguadulce como una entidad autónoma encargada de su desarrollo.

El proyecto contempla el desarrollo de un polo logístico y agroindustrial sobre una extensión de 1,758 hectáreas, ubicadas entre El Gallo y El Salado, en el distrito de Aguadulce.

Amalia Vásquez, representante de la Cámara de Comercio, explicó que no solo se espera la designación del administrador, sino también la ratificación de la junta directiva, procesos fundamentales para que el sector privado pueda iniciar los trámites de inversión.

“Ya ha pasado un año desde que asumió el nuevo Gobierno y aún no se nombra al administrador. Esta demora frena el desarrollo comercial y económico que tanto necesita la provincia”, señaló Vásquez.

Por su parte, Angeline Lara, integrante de un movimiento juvenil de Coclé, expresó que todos los sectores deben unirse para presionar por el avance del proyecto. “La designación del administrador es vital para lograr la reactivación económica de una provincia que lleva años en decadencia”, afirmó.

El Área Económica Especial de Aguadulce tiene como objetivo atraer inversión extranjera, fomentar la generación de empleo, e impulsar sectores clave como la manufactura, agroindustria, bienes raíces y turismo. También se espera que este proyecto aproveche la futura conectividad con el ferrocarril Panamá–David–Frontera, convirtiendo a Coclé en un centro logístico multimodal de gran impacto para las provincias centrales.

