Exigen reparación urgente de la vía entre El Pedregoso y Ocú

Cansados, preocupados y sintiéndose olvidados, así están los residentes y transportistas que viven y se mueven por la carretera que conecta El Pedregoso de Pesé con el distrito de Ocú, una vía que desde hace años pide auxilio y que hoy ya muchos catalogan como “imposible de pasar”.

La situación es tan crítica que, según los conductores consultados, la carretera está prácticamente en desuso.

Transitar por ese tramo no solo representa un riesgo de accidente, sino también un golpe directo al bolsillo: llantas reventadas, amortiguadores dañados y suspensiones destruidas son el pan de cada día, sobre todo para quienes dependen del transporte de pasajeros o del movimiento de productos agrícolas.

“Las pérdidas son grandes y ya casi nadie quiere pasar por aquí”, confesó un transportista afectado, quien explicó que muchos prefieren desviarse por Divisa, un trayecto más largo y caro, pero menos peligroso.

A este viacrucis se suma el deterioro visible de varios puentes ubicados a lo largo del camino, estructuras que generan miedo entre los usuarios por su condición precaria.

Las comunidades insisten en que esta es una ruta vital, no solo porque conecta sectores productivos, sino porque es la vía corta entre Chitré y Ocú.

Por eso hacen un llamado urgente a las autoridades para que la incluyan dentro del presupuesto 2026, exigiendo una rehabilitación total que les devuelva la tranquilidad y la dignidad de poder movilizarse sin miedo.