Explosión provoca incendio en piso 17 de edificio en la Avenida Balboa

Un incendio se desató este miércoles en el Bayfront Towers, en la avenida Balboa, después de lo que parece una explosión en un apartamento del piso 17.

No se reportaron heridos. Los dueños del apartamento no estaban en el lugar.

Vecinos indican que no sonó la alarma. Uno residente del piso 21 dijo que se enteró por el humo negro que llenaba el lugar.

El Cuerpo de Bomberos llegó rápido y evacuó a unas 150 personas. Por seguridad, aún no pueden regresar a sus apartamentos.

Las vías de la avenida Balboa siguen cerradas mientras los bomberos trabajan en controlar el fuego y descartar riesgos.

El origen de la explosión aún se desconoce. La situación está en desarrollo.