Exportaciones de servicios de Panamá crecen un 8.3%

Durante el primer semestre de 2025, el país exportó servicios por un total de $9,762 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 8.3 %, de acuerdo con cifras de la plataforma de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El sector transporte se mantuvo como motor principal, con más de $5,034 millones generados gracias al desempeño del Canal de Panamá, los puertos y la cadena logística integrada. El turismo internacional también mostró resultados sólidos, con ingresos por más de $3,307 millones en servicios de viajes, reflejando la recuperación y expansión del sector.

A esto se suman sectores emergentes que aportan valor agregado a la economía panameña: los servicios financieros alcanzaron los $657 millones; telecomunicaciones e informática, $246 millones; seguros y pensiones, $214 millones; y otros servicios empresariales, $223 millones.

Más allá de las cifras, el desempeño del sector evidencia una transformación estructural en el modelo exportador de Panamá, que ya no depende únicamente del comercio de bienes, sino que se posiciona como un hub estratégico de servicios con alcance global.

“El dinamismo de nuestras exportaciones de servicios confirma que Panamá está capitalizando su posición geográfica, infraestructura de clase mundial y entorno pro-inversión para atraer negocios globales y generar empleo de calidad”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.