Aduanas decomisa más de $28,000 no declarados en Panamá Pacífico

En la terminal aérea de Panamá Pacífico, inspectores de Aduanas detectaron un caso de transporte de dinero no declarado, protagonizado por dos pasajeros de nacionalidad colombiana, madre e hijo, quienes arribaron en vuelo comercial procedente de Bogotá, Colombia.

En el primer caso, se detectó una pasajera femenina que, al pasar por el área de carriles y ser entrevistada por el inspector, indicó portar $9,780.00 dólares en efectivo. Ante la declaración, se procedió a una revisión secundaria en presencia de un agente del SENAM como testigo.

Durante la inspección, se halló una suma adicional de $8,180.00 dólares oculta en unas medias que estaban dentro de un par de zapatillas. El conteo final arrojó un total de $17,856.00 dólares, excediendo el límite permitido sin declaración formal.

LEE AQUÍ: Sorprenden a mineros ilegales en río Boquerón en Colón

El segundo pasajero masculino, también entrevistado por el inspector al pasar por el escáner, declaró portar $9,000.00 dólares. Se procedió a revisión secundaria en compañía de la policía nacional, encontrando dinero oculto en una chaqueta marrón oscura, dentro de un par de medias color chocolate había $620.00 dólares y en los bolsillos de un jean que estaba dentro de una mochila había $2,200.00 dólares

El conteo final arrojó $10,320.00 dólares. El monto total transportado entre ambos pasajeros: $28,176.00 dólares

Todos los indicios y el dinero fueron remitidos al Ministerio Público para el el trámite legal correspondiente, conforme a la normativa vigente sobre transporte de valores.

La Autoridad Nacional de Aduanas recuerda que la declaración jurada de viajero puede completarse tanto en el país de origen como en el de destino de forma virtual, el no cumplir representa una infracción aduanera