Expresidente Martinelli anuncia que dio positivo al Covid-19

El expresidente Ricardo Martinelli informó la tarde de este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que dio positivo por covid-19, y que por esa razón iba a proceder a guardar el aislamiento correspondiente para estos casos.

"He salido positivo con covid19. Me siento bien. Estoy en cuarentena y espero cumplirla para salir de la mism a.Dicen te da por dormir, ojalá sea así. A ver TV y a leer", escribió Martinelli en la red social



Agregó que " Tenemos excelentes médicos y me siento muy confiado saldré bien".



Martinelli es el más reciente caso de personalidades de la vida pública que han anunciado que han sido contagiado con el virus del covid-19, que los ha llevado a guardar cuarentena.