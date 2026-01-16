Nacional - 16/1/26 - 12:00 AM

Extraen ilegalmente 500 mil metros cúbicos de arena en Punta Chame

Por: Redacción @PanamaAmerica -

El mayor caso de extracción ilegal de arena en Panamá se realiza en Punta Chame, provincia de Panamá Oeste. Se trata de unos 500 mil metros cúbicos de arena que la sociedad Megamar Corp. ha sacado del lecho marino para hacer un relleno de playa de 2.5 kilómetros lineales, frente a un proyecto turístico que esta empresa construye frente al mar, en el corregimiento de Chame.

La sociedad Megamar Corp. realiza la extracción de arena, sin tener concesión del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), desde el año 2016, aproximadamente.

Vecinos de Punta Chame han señalado que, desde hace unos años, presentaron una denuncia por daños ambientales.

La sociedad Megamar Corp. contrata tractores que esperan a que la marea baje en la playa de Punta Chame para trasladar la arena del lecho marino (en la zona de marea) hacia el relleno que hace justo frente al polígono donde construye un proyecto turístico.

La extracción de arena ha cambiado la morfología de la playa, que se hace evidente cuando se comparan fotos satelitales de Google Earth de ese lugar de Punta Chame de 2013 y 2024. Hasta 2016, esta playa era un sitio de anidación de tortugas.

El precio de arena de lecho de mar, realizado por empresas que tienen concesión del MICI, está en unos 10 dólares por metro cúbico, lo que permite calcular que los 500 mil metros cúbicos extraídos ilegalmente por Megamar Corp. tienen un valor de mercado de 5 millones de dólares.

