Factura en mano y plata al bolsillo: la Lotería Fiscal tiene ganadores

La Lotería Fiscal en tres sorteos epartió 330 mil balboas entre 75 contribuyentes que hicieron lo que la ley manda: pedir su factura y guardarla. Así de simple.

Los sobres llegaron en los sorteos de agosto, octubre y diciembre, y la plata cayó en manos de gente de distintos puntos del país. No fue suerte ciega, fue constancia… y factura en mano.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya avisaron que esto sigue. Para 2026, el primer sorteo será en febrero, así que el que no está guardando sus facturas, anda tarde.

El tercer sorteo se hizo este martes en Los Andes Mall, con notaría, funcionarios, cámaras y transmisión en vivo. Todo a la vista. Nada escondido.

Esta lotería busca premiar al que cumple y meterle presión al comercio para que entregue factura como debe ser. Eso mueve el ITBMS y se siente en la caja del Estado.

Y los números hablan solos.

En agosto, el ITBMS dejó 80 millones.

En noviembre, subió a 90 millones.

Diciembre todavía falta sumarlo, pero en la DGI ya dicen que la cosa pinta mejor que antes.

Los ganadores

10 mil dólares

Ricardo Gabriel Ortega (Capira), Clarissa Calderón (Chorrera), Katherine Bethancourt López (Barrio Colón), Magaly Córdoba (Chanis), Josué Tejada (Colón).

5 mil dólares

Janet Crespo, Amanda Beltrán, Noreida Edith Vásquez, Alejandra Gallardo, Itzia Constantino, Yasilei López, Ana Ramos, Diana Urriola, Luis Antonio Ríos Quintero y Yorvalinda Matheus.

💸 Mil dólares

Itzaly Pérez, Ligia Gálvez, Lianca Martínez, Belbet Francis González, Marlene de León, Miguel Montenegro, Yaribel Cárdenas, Dayra Camarena, Melida de Gracia y Lisseth Lezcano.

Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, fue directa: la Lotería Fiscal sí está impactando las recaudaciones y eso se nota en los ingresos del Tesoro.

Para el listado completo de ganadores, el MEF y la DGI lo tienen colgado en sus redes oficiales.