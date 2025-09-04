Nacional - 04/9/25 - 09:32 PM

Facturador electrónico gratuito tendrá fecha de caducidad

 

Por: REdacción / Crítica -

La Dirección General de Ingresos (DGI), mediante la resolución 2001-6299, publicada en la Gaceta Oficial del 29 de julio de 2025, anunció que a partir del 1 de enero de 2026, las empresas que generen ingresos iguales o superiores a $36 mil al año ya no podrán utilizar el facturador electrónico gratuito.

Desde esa fecha, deberán contratar un proveedor privado, lo que podría representar un fuerte golpe para los pequeños empresarios que apenas logran cumplir con sus obligaciones.

Expertos advierten que esta medida podría tener dos graves consecuencias:

  1. Muchos microempresarios dejarán de facturar porque no podrán costear un proveedor privado.
  2. El Estado perdería ingresos, ya que estos contribuyentes podrían regresar a la informalidad.

En provincias como Herrera y Los Santos, donde predominan pequeños negocios, ya se han encendido las alarmas. Varios comerciantes aseguran que esta decisión afecta directamente a quienes hacen el esfuerzo de cumplir, mientras que los grandes seguirán manejando sus cuentas sin mayor problema.

 

 

Te puede interesar

Estudiante del Gabriela Mistral gana concurso de Compresión Lectora

Estudiante del Gabriela Mistral gana concurso de Compresión Lectora

 Septiembre 05, 2025
O se desahuevan o se quedan sin Mundial

O se desahuevan o se quedan sin Mundial

 Septiembre 05, 2025
Gobierno panameño y Japón plantean establecer una ruta aérea directa operada por All Nippon Airlines

Gobierno panameño y Japón plantean establecer una ruta aérea directa operada por All Nippon Airlines

 Septiembre 05, 2025
Panamá recuperó patrimonio arqueológico en el Reino de los Países Bajos

Panamá recuperó patrimonio arqueológico en el Reino de los Países Bajos

 Septiembre 05, 2025
Chapman destaca solidez financiera de Panamá en Japón

Chapman destaca solidez financiera de Panamá en Japón

 Septiembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte