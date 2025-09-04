Facturador electrónico gratuito tendrá fecha de caducidad

La Dirección General de Ingresos (DGI), mediante la resolución 2001-6299, publicada en la Gaceta Oficial del 29 de julio de 2025, anunció que a partir del 1 de enero de 2026, las empresas que generen ingresos iguales o superiores a $36 mil al año ya no podrán utilizar el facturador electrónico gratuito.

Desde esa fecha, deberán contratar un proveedor privado, lo que podría representar un fuerte golpe para los pequeños empresarios que apenas logran cumplir con sus obligaciones.

Expertos advierten que esta medida podría tener dos graves consecuencias:

Muchos microempresarios dejarán de facturar porque no podrán costear un proveedor privado. El Estado perdería ingresos, ya que estos contribuyentes podrían regresar a la informalidad.

En provincias como Herrera y Los Santos, donde predominan pequeños negocios, ya se han encendido las alarmas. Varios comerciantes aseguran que esta decisión afecta directamente a quienes hacen el esfuerzo de cumplir, mientras que los grandes seguirán manejando sus cuentas sin mayor problema.