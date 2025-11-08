Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una incidencia eléctrica en la línea de transmisión dejó sin energía a la potabilizadora de Chilibre. Este problema ocasionó la suspensión temporal de las operaciones de la planta y afectó el suministro de agua en varias áreas.

El servicio de energía eléctrica se vio afectado en algunas áreas de la provincia de Colón, pero luego se restableció.

Según el IDAAN, especialistas de la institución, en conjunto con personal de la empresa ENSA, están llevando a cabo las verificaciones necesarias en la subestación eléctrica para restablecer la operación lo antes posible. Se espera que el servicio se normalice en las próximas horas, una vez solucionada la incidencia.

