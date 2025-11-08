Nacional - 08/11/25 - 01:05 PM

Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

Según el IDAAN, especialistas de la institución, en conjunto con personal de la empresa ENSA, están llevando a cabo las verificaciones necesarias en la subestación eléctrica para restablecer la operación lo antes posible.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una incidencia eléctrica en la línea de transmisión dejó sin energía a la potabilizadora de Chilibre. Este problema ocasionó la suspensión temporal de las operaciones de la planta y afectó el suministro de agua en varias áreas.

El servicio de energía eléctrica se vio afectado en algunas áreas de la provincia de Colón, pero luego se restableció.

Según el IDAAN, especialistas de la institución, en conjunto con personal de la empresa ENSA, están llevando a cabo las verificaciones necesarias en la subestación eléctrica para restablecer la operación lo antes posible. Se espera que el servicio se normalice en las próximas horas, una vez solucionada la incidencia.
 

Te puede interesar

Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

Falla en línea de transmisión afecta suministro de agua en ciudad capital

Noviembre 08, 2025
Confirman brote de tosferina en comarca Ngäbe Buglé

Confirman brote de tosferina en comarca Ngäbe Buglé

Noviembre 08, 2025
11 de noviembre, nueva fecha para cobrar becas

11 de noviembre, nueva fecha para cobrar becas

 Noviembre 08, 2025
Colón se prepara para seguir rindiendo tributo a la Patria

Colón se prepara para seguir rindiendo tributo a la Patria

 Noviembre 08, 2025
Juicio del caso Odebrecht será en el 2026

Juicio del caso Odebrecht será en el 2026

 Noviembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí