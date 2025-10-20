Fallece Juan Francisco Kiener, pilar fundamental de Productos Kiener

La empresa panameña Productos Kiener informó, mediante un comunicado de prensa, el fallecimiento del señor Juan Francisco Kiener, líder y figura clave en la consolidación de esta compañía dedicada a la producción alimentaria.

Desde 1975, Juan Francisco Kiener asumió la gran responsabilidad de continuar el legado de su padre, fundador de la empresa en 1933. Su visión, disciplina y compromiso con Panamá permitieron que Productos Kiener se consolidara como un referente de calidad y tradición en la mesa de miles de familias panameñas.

En el comunicado, la empresa expresa su agradecimiento por la entrega y liderazgo de Juan Francisco Kiener, y reafirma el compromiso de seguir adelante con los valores que él heredó y que continúan siendo la esencia de la compañía.

Además de su rol empresarial, Juan Francisco Kiener fue presidente del Sindicato de Industria de Panamá (SIP) en tres ocasiones, dejando una huella invaluable gracias a su compromiso, vocación y espíritu de lucha.

Representantes del sector empresarial y comercial han lamentado la pérdida de este destacado empresario, reconociendo su importante contribución a la industria nacional.

