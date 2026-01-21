Falta de estacionamientos públicos se agrava en la ciudad de Santiago

La escasez de estacionamientos de uso público en la ciudad de Santiago continúa en aumento y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza tanto para las autoridades como para residentes y propietarios de vehículos, quienes a diario enfrentan dificultades para encontrar espacios disponibles en zonas comerciales y céntricas.

De acuerdo con algunos ciudadanos consultados, el crecimiento poblacional y el incremento del parque vehicular han intensificado esta problemática, haciendo cada vez más evidente la falta de una planificación adecuada en materia de estacionamientos públicos.

La situación impacta no solo a quienes residen en la ciudad, sino también a visitantes que acuden por motivos laborales, comerciales o de servicio.

Erick Jaén, alcalde santiagueño, dijo que ahora se tiene un nuevo decreto alcaldicio que le faculta alquilar estos espacios de uso público, llámese estacionamientos, por cierto tiempo.

Ernesto Almanza señala que al problema estructural se suma el acaparamiento de espacios por parte de algunos propietarios de locales comerciales, quienes reservan estacionamientos frente a sus negocios ahora alquilados de manera privada, limitando aún más el acceso del público en general.

Esta práctica, según los denunciantes, reduce significativamente las opciones disponibles y genera malestar entre los conductores y transeúntes que se ven incómodos.

“Hay lugares donde los estacionamientos deberían ser públicos, pero ahora están reservados o se alquilan.

Eso complica todo, especialmente en horas pico”, así lo expresó Ernesto Almanza, un residente afectado por la situación.

Ante este panorama, las autoridades relacionadas con el ordenamiento urbano reconocen que el tema representa un desafío creciente y que se requieren soluciones integrales, como la habilitación de nuevos espacios, la regulación del uso de estacionamientos existentes y una mayor fiscalización para evitar abusos.

Mientras tanto, la falta de estacionamientos sigue siendo un problema latente en la ciudad de Santiago, afectando la movilidad, el comercio y la calidad de vida de sus habitantes, esperan respuestas concretas y acciones efectivas para aliviar esta situación que se agrava con el paso del tiempo.