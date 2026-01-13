¡Faltan médicos! CSS abre plazas en el interior y no descarta extranjeros

La Caja de Seguro Social arrancó hoy una nueva búsqueda de médicos especialistas para aliviar la presión en el interior del país. Se trata de 77 plazas que buscan cubrirse rápido en sitios donde la salud está al límite.

En Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Coclé y Panamá Este, los hospitales sienten la falta de pediatras, cardiólogos, ginecólogos y oftalmólogos.



El director de Prestaciones Médicas, Marcos Young, explicó en TVN-2 que aunque hay médicos generales disponibles, pocos quieren mudarse a estas zonas.

La CSS ofrece salarios desde $3,000 hasta $4,200 más sobresueldos y turnos extras que pueden acercar los ingresos a $7,000 u $8,000 al mes.



También se ofrece vivienda en áreas críticas, pero aún así las plazas vacías persisten.

Esta convocatoria es la quinta que realiza la institución. Los intentos anteriores solo lograron contratar a dos especialistas panameños, dejando en riesgo la atención de cientos de pacientes.

Si no se cubren suficientes puestos, la CSS no descarta traer médicos extranjeros como último recurso, una medida que busca evitar retrasos peligrosos en procedimientos como cesáreas o cirugías urgentes.

La meta inmediata es llenar al menos 20 a 25 plazas para dar respiro a los hospitales más afectados y mejorar el acceso a atención especializada en comunidades donde escasea el personal.