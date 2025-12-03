Familias herreranas adquirieron su navi bolsa con jamón

Unos 35 mil jamones navideños tipo picnic fueron puestos a disposición de la población a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) durante las naviferias realizadas en la provincia de Herrera.

La jornada, que se extendió por tres días, ofreció uno de los productos más esperados de la temporada, incluido dentro de la bolsa navideña valorada en B/.15.00, que contiene un jamón tipo picnic, 10 libras de arroz, sal, azúcar y guandú.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó en Parita durante la venta en la plaza colonial del sector, que la asistencia de la población fue fluida y ordenada durante los dos primeros días de venta, desarrollados en Chitré, donde se habilitaron tres puntos de atención, así como en los distritos de Parita y Santa María, y varias de sus comunidades.

Para el tercer día, el jueves, la distribución llega a Ocú Cabecera, Los Llanos, Las Minas Cabecera, Chepo, Los Pozos Cabecera, La Pitaloza y Pesé Cabecera, incluyendo también sectores de difícil acceso, con el objetivo de asegurar que el beneficio alcanzara a la mayor cantidad de familias posible.

La institución adelantó que ya se prepara para llevar estos productos a otras provincias del país.

Por su parte, los asistentes destacaron la organización del proceso, los precios accesibles y la disponibilidad de otros alimentos a bajo costo, lo que contribuyó a un importante ahorro para los consumidores durante esta temporada navideña.