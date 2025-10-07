FAO: alimentos caros, más obesidad en Panamá

La población de Panamá ha experimentado un aumento considerable de la obesidad, un fenómeno que se refleja en todo el continente y que deriva del difícil acceso a alimentos nutritivos debido a su alto costo, afirmó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"El aumento significativo de la obesidad refleja un cambio preocupante en los patrones alimentarios y de actividad física. En Panamá, los informes reportan un 36,1 % de obesidad en adultos mayores de 18 años y un 13 % de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años", señaló el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci.

En un comunicado, la oficina subregional de la FAO recuerda que el informe de la ONU El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025 señala que, en América Latina, los elevados costos de alimentos nutritivos siguen limitando el acceso a dietas saludables, lo que incide en el aumento del sobrepeso y la obesidad, fenómeno que también se refleja en Panamá.

En este contexto, Sanches Peraci subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas y las prácticas que promuevan una alimentación saludable y el bienestar desde una edad temprana, para evitar mayores consecuencias a largo plazo.

Panamá y todos los países de la región "enfrentan el gran desafío" del sobrepeso y la obesidad, que "siguen manteniendo cifras muy alarmantes, tanto en adultos como en niñas y niños", y representan la otra cara de la malnutrición, junto con la subalimentación.

El mismo informe de la ONU señala "avances significativos en la reducción de la subalimentación" en Panamá, con una prevalencia que ha caído del 23,2 % en el período 2000-2002 a un 5,7 % en 2022-2024, algo que destacó Sanches Peraci.

“Sin duda, el trabajo conjunto con el Gobierno de Panamá, las instituciones nacionales y otros sectores ha permitido avanzar en más proyectos de innovación para la producción sostenible, así como en el impulso a los mercados locales y regionales que acercan alimentos frescos y nutritivos a la población", indicó el jefe de la FAO para toda la región de Mesoamérica.