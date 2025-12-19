Farmacéuticos ponen la ciencia al servicio del paciente con diabetes en Panamá

La diabetes tipo 2, una enfermedad que golpea silenciosamente a miles de familias panameñas, volvió al centro del debate académico y sanitario con la presentación de los resultados del Proyecto DM2–Panamá, una investigación que analiza el impacto real de la educación estructurada en el control de esta condición crónica.

El Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá fue invitado a este espacio científico, organizado por la Magíster Sara Gómez, coordinadora de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, sede Santiago, junto al Magíster Hermes Rodríguez B., investigador principal del estudio.

La jornada puso sobre la mesa datos concretos sobre cómo la educación, bien aplicada, puede cambiar el curso de la enfermedad en los pacientes con diabetes tipo 2.

Durante el encuentro, el vicepresidente del Colegio, Lic. Julio De León Muñoz, agradeció la invitación y destacó el peso científico y social de la investigación, presentada por el Magíster Rodríguez B. con el respaldo de sus tutores de la Universidad de Granada. Señaló que el estudio aporta herramientas reales para un manejo integral de la diabetes, sustentado en evidencia y enfocado en mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La participación del gremio farmacéutico en este tipo de espacios académicos reafirma su compromiso con la educación continua, la investigación aplicada y el fortalecimiento del rol del farmacéutico dentro del sistema de salud panameño, no solo desde el mostrador, sino como actor clave en la prevención y el control de enfermedades crónicas.

En representación del Colegio Nacional de Farmacéuticos también asistieron Juan Antonio Correa, tesorero, y Larisa Sáenz, vocal de la Junta Directiva, consolidando la presencia institucional del gremio en iniciativas que buscan llevar la ciencia del aula a la vida diaria del paciente.