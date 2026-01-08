Febrero será clave para la recuperación del agua potable en Azuero 

El 2 de febrero se perfila como una fecha clave para la región de Azuero, cuando podría restablecerse el suministro de agua potable apta para el consumo humano, tras los avances alcanzados en los trabajos de rehabilitación, control y desinfección del sistema de distribución.

El proyecto registra actualmente un avance del 60%, manteniéndose el cronograma establecido pese a tratarse de una operación inédita en el país, la primera de esta magnitud.

El director nacional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, detalló que ya se culminaron los trabajos en la ciudad de Las Tablas, específicamente en la tubería madre, considerada el mayor reto técnico de la obra: 36 kilómetros de tubería de gran diámetro, nunca antes intervenidos en Panamá.

“El sistema ya se encuentra en su recta final, con el objetivo de que los usuarios puedan recibir agua directamente de los grifos, apta para el consumo humano”, señaló el director del IDAAN.

En cuanto a la facturación, Villarreal indicó que el cobro del servicio se restablecerá únicamente cuando el agua sea declarada oficialmente potable, para lo cual será necesario llevar el informe técnico ante la Junta Directiva del IDAAN, junto con los resultados de laboratorio que respalden la calidad del agua.

Una vez aprobada la resolución, se levantará la moratoria de no cobro aplicada durante la afectación y el servicio volverá a la normalidad.

Sobre el alcance de estas medidas, el funcionario aclaró que el cronograma contempla todos los sectores afectados, aunque aún resta un 40% del proyecto por intervenir, siendo la ciudad de Chitré el punto más complejo, debido a su tamaño y concentración poblacional, por lo que allí se extremarán los cuidados.

En cuanto a la calidad del agua cruda, Villarreal informó que los niveles de materia orgánica en el río han disminuido de forma sostenida desde septiembre, ubicándose actualmente en rangos estándar históricos, lo que confirma que el pico de producción ya ha cedido.

No obstante, reiteró que se mantiene una vigilancia permanente, mediante protocolos de medición constante, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, que monitorea el afluente desde la estación del río Estivaná, como parte de los sistemas de alerta temprana para proteger las plantas potabilizadoras.