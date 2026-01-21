Nacional - 21/1/26 - 07:03 PM

Feria de La Chorrera arranca con 500 expositores; esperan 300 mil visitantes

Cristóbal Fú, presidente del patronato, aseguró que este evento representa una significativa inyección a la economía local, impulsando comercio, transporte y servicios.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La Feria Internacional de La Chorrera, en su versión número 65, abrió sus puertas este jueves, 22 de enero, con la participación de más de 500 expositores, entre artesanos nacionales y extranjeros, productores agrícolas y del sector ganadero.

Cristóbal Fú, presidente del patronato, aseguró que este evento representa una significativa inyección a la economía local, impulsando comercio, transporte y servicios. 

Agradeció el apoyo del sector privado y estatal pese al corto tiempo de organización y enfatizó la necesidad de un plan para mantener actividades durante todo el año en los terrenos de la feria.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, resaltó que la feria es una vitrina de los distintos sectores productivos de Panamá Oeste y un espacio para admirar la habilidad de los artesanos en madera, cuero y arcilla. 

Por su parte, el viceministro Francisco Ameglio destacó que las ferias fortalecen el sector agropecuario y generan empleo, comprometiéndose a mantener estas actividades todo el año.

 

Te puede interesar

Panamá recibe invitación a cumbre del G-20 en Florida gracias a Mulino

Panamá recibe invitación a cumbre del G-20 en Florida gracias a Mulino

 Enero 21, 2026
Feria de La Chorrera arranca con 500 expositores; esperan 300 mil visitantes

Feria de La Chorrera arranca con 500 expositores; esperan 300 mil visitantes

 Enero 21, 2026
Boyd Galindo pide freno y lupa al plan que extiende horarios en centros de salud

Boyd Galindo pide freno y lupa al plan que extiende horarios en centros de salud

 Enero 21, 2026
Exportaciones de Panamá a Ecuador suben 218 % impulsadas por sector pesquero

Exportaciones de Panamá a Ecuador suben 218 % impulsadas por sector pesquero

 Enero 21, 2026
Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

Rubio invita a Mulino a cumbre en Florida tras reunión en Davos

 Enero 21, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí