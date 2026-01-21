Feria de La Chorrera arranca con 500 expositores; esperan 300 mil visitantes

La Feria Internacional de La Chorrera, en su versión número 65, abrió sus puertas este jueves, 22 de enero, con la participación de más de 500 expositores, entre artesanos nacionales y extranjeros, productores agrícolas y del sector ganadero.

Cristóbal Fú, presidente del patronato, aseguró que este evento representa una significativa inyección a la economía local, impulsando comercio, transporte y servicios.

Agradeció el apoyo del sector privado y estatal pese al corto tiempo de organización y enfatizó la necesidad de un plan para mantener actividades durante todo el año en los terrenos de la feria.

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, resaltó que la feria es una vitrina de los distintos sectores productivos de Panamá Oeste y un espacio para admirar la habilidad de los artesanos en madera, cuero y arcilla.

Por su parte, el viceministro Francisco Ameglio destacó que las ferias fortalecen el sector agropecuario y generan empleo, comprometiéndose a mantener estas actividades todo el año.