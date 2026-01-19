Feria de San Sebastián de Ocú celebra su versión 65 con récord ganadero

Del 21 al 25 de enero, el distrito de Ocú se vestirá de gala con la celebración de la versión 65 de la tradicional Feria San Sebastián de Ocú, considerada la primera feria agropecuaria de la provincia de Herrera en el calendario ferial de este año.

Según informó Armida de Barés, tesorera del patronato ferial, la organización del evento se encuentra prácticamente lista, destacando un importante crecimiento en el sector agropecuario.

Para esta edición se espera la exhibición y juzgamiento de alrededor de 400 ejemplares de ganado, superando la cifra registrada el año pasado, animales que estarán distribuidos en tres grandes grupos: ganado Brahman, organizado por la Asociación CRISEPA; ganado europeo y ganado regional.

La feria también contará con exhibiciones de caprinos, aves exóticas, así como el tradicional espectáculo ecuestre que incluye caballos de alta escuela, árabes, andaluces, de paso, peruanos y caballos de trabajo, con y sin registro.

Por su parte, Reinaldo Salerno Nieto, miembro del patronato y responsable de la Comisión Agropecuaria, resaltó que este año se alcanzará un récord histórico de participación ganadera, con al menos 70 u 80 animales más que en la edición anterior.

Esta alza se debe a la adecuación de nuevos espacios para recibir especialmente al ganado regional y a ejemplares de alta genética provenientes de diversas asociaciones del país.

En cuanto a la asistencia, el patronato estima una taquilla aproximada de $50 mil, mientras que la afluencia de público podría ubicarse entre 35 mil y 38 mil personas, tomando en cuenta que una gran cantidad de visitantes accede de manera gratuita.

La feria mantiene los precios de entrada: $2.00 para adultos y $1.00 para niños y personas de la tercera edad.

La organización ferial reafirmó su compromiso educativo al permitir el ingreso gratuito a institutos agropecuarios del área y de la provincia de Veraguas, incluyendo una delegación de 65 estudiantes, quienes podrán conocer de cerca el huerto del MIDA, donde se exhiben rubros tradicionales y cultivos propios de la región.

Además del componente agropecuario, la feria contará con la participación de artesanos, y a la fecha, todos los espacios para expositores ya se encuentran ocupados.

A esto se suman atracciones familiares como paseos en el lago, juegos mecánicos y tirolesa.

El patronato aclaró que, aunque la feria está dedicada a San Sebastián, no coincide directamente con las festividades religiosas, ya que estas culminan el 20 de enero, mientras que la feria inicia oficialmente el miércoles 21.