Fijan periodos para notificar construcción de estructuras de telecomunicación

Panamá- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) publicó en la Gaceta Oficial No. 30422-D la Resolución AN N° 21075-Telco, por medio de la cual se establecen para el año 2026 tres periodos durante los cuales los interesados podrán notificar a la entidad su intención de construir nuevas instalaciones dedicadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión.

Las notificaciones, que deben realizarse previo al inicio de los trabajos, podrán efectuarse el próximo año del 23 al 27 de febrero, del 15 al 19 de junio y del 19 al 23 de octubre.

El decreto también detalla que los interesados deberán formalizar la notificación a través de los formularios denominados 'Solicitud de Reserva de Espacio Utilizable' y 'Solicitud de Extensión del Espacio Disponible', los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Asep.