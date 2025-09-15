Nacional - 15/9/25 - 12:06 PM

Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

El suministro de agua potable se normalizará progresivamente en los sectores de Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz durante las próximas horas.

 

Por: Redacción / Web -

El Canal de Panamá informó que concluyeron los trabajos de reparación de una rotura localizada en las cercanías de la planta potabilizadora de Miraflores.

Como resultado, el suministro de agua potable se normalizará progresivamente en los sectores de Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz durante las próximas horas.

 

