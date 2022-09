Fiscal: Varela era "Cachaza" y del PRD también recibieron

La Fiscalía pidió ayer enjuiciar por lavado de dinero al miembro del gobernante PRD y exdirigente del "Team Martín", Rod Díaz, en tanto que el fiscal Mahmad Daud Hasan reveló que el "Cachaza" que recibió "sobornos" de Odebrecht, era el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Uno de los primeros en ser mencionado en la sustentación de la Fiscalìa, fue el perredista Rodrigo Díaz Paredes, de quien se destacó que fue aspirante al CEN del PRD y que a través de Mundial de Valores, Villa Loly y Logaro recibieron fondos de Odebrecht. Algunas de las transferencias las realizó Klenfield Services y se utilizó cuentas en Citi Bank de Nueva York.

Publicidad

Entre las transferencias que se citan hay una de 1 millón 163,969.34 y otra por $545,818.86. La Fiscalía mostró parte de la declaración de André Rabello que habla de un pago de $5.5 millones en el gobierno del PRD y habla también de otra suma de $12 millones.

La Fiscalìa sustentó que este dinero supuestamente había salido de los proyectos de la autopista Madden Colón, en el Gobierno de Martìn Torrijos.

Otro que también recibió fuertes señalamientos, fue el expresidente Juan Carlos Varela, quien supuestamente recibió millones de Odebrecht.

Los fondos a Varela llegaron a través de la Fundación Don James, Poseidon Enterprises LLC y BV Tech Group Inc, empresas que eran receptoras de fondos del "dinero ilícito" que salieron de la Caja 2 de Odebrecht.

Varela trató de darle apariencia de legalidad a esos fondos, pero eran "sobornos disfrazados de donación", gritó el ahora cuestionado fiscal Mahmad Daud Hasan.

Vía Fundación Don James desde el 30 de diciembre del 2008 y utilizando la cuenta 33X010434 de The Bank Of New York llegó el primer aporte de Odebrecht que remitía "Gigolino" (Olivio Rodrigues): por $150 mil y el 25 de febrero del 2009 vino otra transferencia por la misma ruta y la misma suma.

También hubo sumas que salieron del Meinl Bank (Antigua) a la Banca Privada de Andorra.

Utilizando la compañía Jiu Shun International, la Fiscalía reveló que Varela recibió fondos por $3.7 millones que llegaron al Shenzhen Development Bank.

"Odebrecht proporcionada las sociedades y los bancos...era un traje a la medida para perfeccionar el soborno, la empresa lo controlaba todo", sentenció Mahmad Daud Hasan.

El fiscal Daud Hasan afirmó que es el claro que el seudónimo de Cachaza es en referencia al expresidente Varela, porque es una palabra portuguesa que se refiere a ron. En Odebrecht eran creativos...los apodos lo relacionaban con el perfil de la persona.La Fiscalía también descartó la versión del empresario Juan Antonio Niño, que los dineros que recibió de empresas de Odebrecht, eran productos de contratos de seguros y reaseguros.

En su sustentación, la Fiscalía también sostuvo que los fondos que recibió Niño y su empresa Active Capital, eran ilícitos, producto de coimas recibidas de Odebrecht. Se indicaron pagos desde el 2014 al 2015 por $6.9 millones involucrando además al Meinl Bank y a Sigma Investment Fund.

Contenido Premium: 0