Fiscalía Anticorrupción archiva nueva denuncia contra alcalde Mayer Mizrachi

La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio ha archivado otra denuncia presentada contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, en relación con un presunto abuso de autoridad en un proceso sancionador vinculado a un café ubicado en el área bancaria.

La denuncia fue interpuesta por los representantes legales del establecimiento, quienes cuestionaron las multas impuestas por operar sin el permiso de expendio de bebidas alcohólicas y con el permiso nocturno vencido. Sin embargo, tras revisar el expediente, la Fiscalía concluyó que la Alcaldía actuó dentro del marco legal.

Las sanciones, emitidas en septiembre de 2024 por la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, fueron posteriormente ratificadas por la Gobernación de Panamá, que no encontró irregularidades en el proceso.

Según la Fiscalía, los procedimientos seguidos fueron conformes al Decreto Alcaldicio y al Código Administrativo, sin que se evidenciaran actos de abuso de autoridad o infracción de deberes por parte de los funcionarios involucrados.

Con este archivo provisional, ya son ocho las denuncias presentadas contra el alcalde Mizrachi, todas archivadas por no encontrar elementos que constituyan delito en las acciones de la autoridad municipal.