Nacional - 15/11/25 - 09:50 AM

Fiscalía Anticorrupción archiva nueva denuncia contra alcalde Mayer Mizrachi

Las sanciones, emitidas en septiembre de 2024 por la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, fueron posteriormente ratificadas por la Gobernación de Panamá, que no encontró irregularidades en el proceso.

 

Por: Redacción / Web -

 La Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio ha archivado otra denuncia presentada contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, en relación con un presunto abuso de autoridad en un proceso sancionador vinculado a un café ubicado en el área bancaria. 

La denuncia fue interpuesta por los representantes legales del establecimiento, quienes cuestionaron las multas impuestas por operar sin el permiso de expendio de bebidas alcohólicas y con el permiso nocturno vencido. Sin embargo, tras revisar el expediente, la Fiscalía concluyó que la Alcaldía actuó dentro del marco legal. 

Las sanciones, emitidas en septiembre de 2024 por la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, fueron posteriormente ratificadas por la Gobernación de Panamá, que no encontró irregularidades en el proceso. 

Según la Fiscalía, los procedimientos seguidos fueron conformes al Decreto Alcaldicio y al Código Administrativo, sin que se evidenciaran actos de abuso de autoridad o infracción de deberes por parte de los funcionarios involucrados

Con este archivo provisional, ya son ocho las denuncias presentadas contra el alcalde Mizrachi, todas archivadas por no encontrar elementos que constituyan delito en las acciones de la autoridad municipal.

Te puede interesar

Ministra de Trabajo llama a la prudencia en revisión del Salario Mínimo

Ministra de Trabajo llama a la prudencia en revisión del Salario Mínimo

 Noviembre 15, 2025
Fiscalía Anticorrupción archiva nueva denuncia contra alcalde Mayer Mizrachi

Fiscalía Anticorrupción archiva nueva denuncia contra alcalde Mayer Mizrachi

Noviembre 15, 2025
Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

 Noviembre 15, 2025
Evaluarán posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre

Evaluarán posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre

 Noviembre 15, 2025
Camarón panameño supera los $90 millones en exportaciones

Camarón panameño supera los $90 millones en exportaciones

 Noviembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá

Hombre chocó contra un árbol y se murió. Ocurrió en Sorá
59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen

59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen