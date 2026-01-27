Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

Fiscalía Anticorrupción pide capturar a ‘Gaby’ Carrizo

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio Público solicitó formalmente a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ejecutar la orden de aprehensión y conducción contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

La petición está contenida en el oficio N.° 731-2026, fechado el 26 de enero de 2026, emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Atención Primaria, y dirigido al comisionado César Pitti, director de la DIJ.

De acuerdo con el documento, la diligencia se sustenta en la Noticia Criminal N.° 202600005907, relacionada con una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. En ese contexto, la Fiscalía ordena dar cumplimiento a la Resolución N.° 01-2026, del 23 de enero de 2026, mediante la cual se dispone la aprehensión y conducción del exfuncionario.

Además, el Ministerio Público solicitó que Carrizo Jaén, con cédula de identidad personal 8-766-2490, sea ingresado en el sistema de verificación ciudadana, como parte de los procedimientos establecidos.

El oficio lleva la firma de Adela Cedeño, fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción, y forma parte de las diligencias que adelanta el Ministerio Público dentro de este proceso penal.

