Fiscalía archiva denuncia y reconoce transparencia en la Alcaldía de Panamá

La Fiscalía Superior Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio ordenó el archivo provisional de una investigación abierta por supuestas irregularidades en cuanto al nombramiento de un asesor, dentro del Municipio de Panamá, de acuerdo con la carpetilla número 202500014165. Tras las diligencias realizadas ante las autoridades competentes, se concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito ni usurpación de funciones públicas.

De acuerdo con la resolución, las verificaciones efectuadas al Servicio Nacional de Migración y al propio Municipio demostraron que no existe relación laboral ni nombramiento oficial que respalde las acusaciones. Tampoco se encontró evidencia de que se hubiesen ejercido funciones reservadas a servidores públicos de manera irregular.

Esta decisión se produce en el contexto de la actual administración municipal, que ha puesto como eje central la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la ley en todos sus procesos de contratación, asesoría y gestión de personal.

El fallo refuerza la confianza ciudadana en la gestión del Municipio de Panamá y en su compromiso con la buena administración de los recursos públicos. La Alcaldía reitera que todas las acciones, proyectos y contrataciones que se ejecutan para modernizar y transformar la ciudad se realizan respetando los procedimientos legales y fortaleciendo la rendición de cuentas ante la ciudadanía.