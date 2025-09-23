Nacional - 23/9/25 - 04:25 PM

Fiscalía inspecciona la CSS por investigación de fraude

El caso se centra en un contrato para la construcción de 1,104 unidades sanitarias en la provincia de Los Santos.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá realizó hoy una inspección en la Caja de Seguro Social (CSS) como parte de una investigación por corrupción relacionada con el programa Cero Letrinas

El objetivo de esta diligencia, realizada en oficinas como Asesoría Legal y la Dirección General de Ingresos, fue recolectar información sobre una empresa presuntamente involucrada en el caso.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la empresa contratista no completó la obra, a pesar de haber recibido un adelanto del 25% del valor total del contrato. 

Este incumplimiento ha generado un perjuicio económico al Estado de $718,874.24.

La investigación del Programa de Sanidad Básica suscrito entre el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) y varias empresas, busca proteger los recursos del Estado y asegurar la transparencia en los procesos. 

La Procuraduría General de la Nación ha reafirmado su compromiso con la rendición de cuentas.

 

