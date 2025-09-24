Fiscalía inspeccionó oficina de la CSS por caso ‘Cero Letrinas’

La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social ubicada en Clayton, como parte de la investigación que se mantiene al Programa de Sanidad Básica, conocido como “Cero Letrinas”.

La diligencia abarcó las oficinas de Asesoría Legal y la Dirección General de Ingresos con el fin de recabar información.

En este caso, se investiga el contrato suscrito con el Estado para la construcción de 1,104 unidades sanitarias en los corregimientos de Mogollón, Bajo Güera, Espino Amarillo, Bahía Honda, Corozal, El Cedro, La Mesa y Las Palmas, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el contratista no ejecutó en su totalidad la obra y recibió un desembolso del 25% del valor del contrato correspondiente al anticipo, lo que ocasionó una afectación económica al patrimonio del Estado por el orden de B/.718,874.24.