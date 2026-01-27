FISCALÍA SUFRE REVÉS EN CASO ODEBRECHT: TESTIGOS BRASILEÑOS NO COMPARECERÁN

La Fiscalía sufrió un revés significativo en el caso Odebrecht, luego de anunciar que no comparecerán al juicio los testigos de Brasil, considerados piezas claves para sustentar su teoría del caso. La decisión fue duramente cuestionada por la defensa, que la calificó como una violación directa al derecho al contradictorio y al debido proceso.

Durante la audiencia celebrada ayer, el Ministerio Público confirmó oficialmente que prescindirá de los testimonios de los testigos brasileños, cuyas declaraciones sustentan una parte sustancial de la acusación. Para la defensa, esta omisión no solo debilita la credibilidad de la Fiscalía, sino que deja al Tribunal frente a un expediente construido sobre pruebas que no podrán ser sometidas a contradicción en el juicio.

Para el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, la no presentación de los testigos brasileños tiene consecuencias jurídicas graves. “Esto implica que no va a haber contradictorio con esos testigos”, sostuvo.

Carrillo enfatizó que la ausencia de los testigos provenientes de Brasil vulnera de manera directa el principio del contradictorio, uno de los pilares fundamentales del debido proceso. Indicó que, si la Fiscalía no presenta esos testimonios, la jueza no podrá valorarlos, al no haberse realizado el debido contrainterrogatorio.

El letrado advirtió que, si el Tribunal otorga valor probatorio a testimonios que la defensa no pudo confrontar, se estaría vulnerando el derecho de defensa. “Si los testigos no se presentan, no hay contradictorio y el tribunal no puede valorar esos testimonios”, reiteró.

Pruebas admitidas

A la defensa del expresidente Martinelli le fueron admitidas 16 de las 18 pruebas presentadas, las cuales —indicaron— demuestran la inocencia de su cliente. Entre las pruebas admitidas figuran documentos oficiales provenientes de Brasil, así como certificaciones emitidas por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, que acreditan que no hubo lesión patrimonial contra el Estado.

De acuerdo con la defensa, estos documentos evidencian que el expresidente Martinelli nunca fue investigado por una presunta lesión patrimonial y que la empresa Odebrecht tampoco enfrentó procesos por este concepto en sus contrataciones con el Estado panameño.

“Nos admitieron todos los documentos provenientes de Brasil, así como las certificaciones oficiales que demuestran que no existe ninguna investigación contra el expresidente por afectación al patrimonio del Estado”, señaló Carrillo.