María Corina Machado agradece a Panamá por su apoyo “extraordinario”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llegó a Oslo tras casi un año de estar bajo la clandestinidad y tuvo su primer encuentro de alto nivel con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Machado no ocultó su gratitud: “Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos”, expresó. Señaló que las actas de las pasadas elecciones en Venezuela están resguardadas en Panamá, un gesto que, dijo, demuestra la confianza profunda entre nuestras naciones.

El encuentro se realizó a primeras horas de este jueves y contó con la presencia de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino. Machado destacó que el mandatario panameño fue uno de los primeros en apoyarla a nivel internacional y resaltó la importancia de ese respaldo ahora que el mundo entero reconoce su lucha.

El Presidente Mulino, por su parte, entregó a Machado el vestido que usaría en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, y destacó el valor de su galardón: “América Latina tiene un gran futuro en democracia. Lo de María Corina es un reconocimiento a todos los que luchan por la libertad y la democracia en la región”, afirmó.

Machado cerró el encuentro con palabras llenas de energía y esperanza: “Estoy muy contenta y llena de energía. Espero volver a encontrarme con el presidente Mulino muy pronto en Venezuela”.