FMI: Panamá lidera crecimiento económico en Centroamérica



El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para Centroamérica en 2025, con Panamá liderando con un 4 % del producto interno bruto (PIB) y una inflación del -0,1 % para el período.

El FMI espera que casi todas las economías de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana— crezcan en 2025 por encima del 2,4 % estimado para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes por el organismo, a Panamá le siguen en la subregión Guatemala y Honduras, con un crecimiento del PIB del 3,8 % cada uno, y tasas de inflación del 1,7 % y 4,6 %, respectivamente.

Costa Rica registra la tercera mayor expansión económica de América Central, con un 3,6 % y una inflación del 0,4 %, seguida de República Dominicana y Nicaragua, ambos con un crecimiento del 3 % y tasas de inflación del 3,7 % y 2 %, respectivamente.

Las economías centroamericanas menos dinámicas en 2025 son El Salvador, con un crecimiento del 2,5 % y una inflación del 0,3 %; y Belice, con una expansión del PIB del 1,5 % y una inflación del 1,4 %.

Por su parte, Haití —una nación caribeña que comparte con República Dominicana la isla La Española—, sumida en una profunda y prolongada crisis, cerrará el año con una contracción económica del 3,1 % del PIB y una inflación del 27,8 %, de acuerdo con las previsiones del Fondo.

En su informe Perspectivas Económicas Globales, el FMI indica que, en general, América Latina y el Caribe mantienen un crecimiento moderado pero estable, con una inflación en retroceso y un contexto global marcado por tensiones comerciales, costos financieros elevados y presiones fiscales crecientes.

«El crecimiento en América Latina se mantiene desigual, con algunos países mostrando resiliencia y otros aún enfrentando desequilibrios macroeconómicos significativos», destaca el documento.

