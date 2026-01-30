Foro Económico deja oportunidades de empleo e inversión en Panamá

Tras dos días de intensos diálogos y conferencias, concluyó en Panamá el Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dejando como resultado oportunidades de inversión, generación de empleos y una renovada proyección internacional del país.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, este evento posiciona a Panamá como un referente regional. “Panamá, con el apoyo de la CAF, está haciendo historia”, afirmó.

Chapman manifestó su expectativa de que otros gobiernos continúen organizando este foro junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, resaltando el impacto positivo del encuentro en la atracción de inversión extranjera directa.

El titular del MEF reveló que sostuvo conversaciones con empresarios no solo de América Latina, sino también de Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Asia, interesados en explorar oportunidades de negocios en Panamá.

Durante la jornada más reciente, Chapman acompañó al presidente José Raúl Mulino, al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y al ministro de Asuntos del Canal, Ricardo José Ramón Icaza, a una reunión con representantes de empresas como Coca-Cola, Global Bank, Google, Cisco Systems, Enfragen y Grupo Cox Energy, entre otras.

“Salieron muy satisfechos. Ven un futuro halagador para los panameños. Muchos desean expandir operaciones; les hemos pedido que generen empleos bien remunerados, y en eso estamos trabajando”, expresó Chapman a los medios de comunicación.

Por su parte, el ministro Ricardo José Ramón Icaza destacó la reunión de seguimiento sostenida con el Council of the Americas, señalando que las empresas reafirmaron su confianza en Panamá y en las acciones impulsadas por el gobierno del presidente Mulino para recuperar el posicionamiento del país como plataforma regional de negocios.

“Confían en el clima de inversión, en lo que está haciendo el presidente y su gabinete para recuperar ese sitial que Panamá tuvo por muchos años como lugar de encuentro y de atracción de inversiones. Eso ha sido altamente refrescante”, sostuvo Icaza.

Durante los encuentros se abordaron temas relacionados con seguridad, sector marítimo, salud y logística, además de calificar como provechosa la visita de mandatarios al Canal de Panamá, la cual despertó un marcado interés por los proyectos de inversión vinculados a la vía interoceánica.