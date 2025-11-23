Foro internacional abordará en Panamá la seguridad y luchas contra el crimen

El Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño realizarán este martes 25 de noviembre de 2025 el CLIPP Forum 2025 – SeguriTech: Seguridad Ciudadana y Alianzas contra el Crimen Organizado.

Este es un encuentro internacional que reunirá a más de 300 participantes y a reconocidos expertos nacionales e internacionales para debatir los desafíos contemporáneos de la seguridad ciudadana en la era digital.

Dicha actividad que se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en Amador, reunirá a líderes gubernamentales, representantes de organismos internacionales, instituciones académicas, sector privado y sociedad civil organizada, en un espacio de diálogo y cooperación multisectorial.

El CLIPP Forum 2025 es organizado por el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP), con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la participación de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

La meta del foro es promover el diálogo, la cooperación interinstitucional y el uso de la innovación tecnológica como herramientas para fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana y enfrentar los nuevos retos del crimen organizado en América Latina.

Dentro del evento, el programa contempla seis paneles temáticos que contarán con la participación de más de 15 expertos. Los temas que se desarrollarán durante la jornada son:

1. “Crimen Organizado 4.0: Un desafío creciente en la Era Digital”,

2. “Nuevas modalidades y tendencias en el ciberdelito: seguridad y protección de los datos”

3. “Entorno Digital en Panamá: ¿Cómo hacerlo más seguro?”

4. “Equilibrando seguridad y privacidad: Tecnologías para la vigilancia inteligente y sus desafíos”.

5. “Gestión de la desinformación en la era de la post verdad (IA y redes)”

6. “Alianzas Público-Privadas en Políticas de Seguridad Ciudadana: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.”

Además, se informa que CLIPP Fórum 2025 está dirigido a funcionarios públicos, profesionales del sector de seguridad, investigadores, académicos, estudiantes universitarios, miembros de la sociedad civil y representantes del sector privado interesados en temas de seguridad, innovación, tecnología y gobernanza.

También busca ser un espacio inclusivo y de aprendizaje colectivo, en el que converjan diferentes sectores comprometidos con la construcción de políticas públicas efectivas y sostenibles.

CLIPP aspira a fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, promover alianzas estratégicas entre instituciones públicas, privadas y multilaterales, e impulsar soluciones tecnológicas y de innovación social aplicables a la prevención del crimen y la mejora de la seguridad ciudadana. Además, se elaborará un documento de conclusiones y recomendaciones que servirá como insumo para la formulación de políticas públicas en la región.

“SeguriTech busca ser una plataforma para conectar ideas, tecnología y acción institucional, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y la cooperación regional”, expresó Nivia Moreno, Coordinadora Ejecutiva del CLIPP.