Fortalecen estrategias para impulsar producción de maíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), realizó la capacitación “Fortalecimiento de Capacidades en el Cultivo de Maíz”, desarrollada en el Centro de Capacitación CIDETE de la Universidad de Panamá, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

La jornada estuvo dirigida principalmente a los técnicos del MIDA de las provincias de Herrera y Los Santos que atienden el rubro maíz en sus respectivas agencias, con el fin de fortalecer sus conocimientos y capacidades para brindar acompañamiento más eficiente a los productores de la región.

De acuerdo con la entidad, la primera conferencia fue dictada por el investigador Román Gordón, del Centro de Investigación Agropecuaria de Azuero (IDIAP–CIA), con el tema “Manejo agronómico del cultivo de maíz en Panamá”, donde se abordaron aspectos como manejo del suelo, fertilización, tecnologías disponibles y prácticas orientadas a elevar los rendimientos en campo.

Posteriormente, los investigadores Ana Sáez y Jorge Núñez (IDIAP–CIA Azuero) presentaron la ponencia “Indicadores fisiológicos y de crecimiento para evaluar el desempeño del maíz”, en la que se explicaron parámetros técnicos para medir el desarrollo del cultivo, identificar limitantes y optimizar la toma de decisiones por parte de los técnicos y productores.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Ing. Osvaldo Higuera, coordinador del Programa de Maíz y Sorgo de la Dirección de Agricultura del MIDA, quien agradeció la participación de los asistentes y resaltó la importancia de continuar generando espacios de actualización y transferencia de tecnología para fortalecer el desarrollo agrícola de la región.