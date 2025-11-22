Nacional - 22/11/25 - 02:16 PM

Panamá asume coordinación de la cuenca del río Sixaola

La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola fue creada en 2007 en el marco del Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Panamá-Costa Rica e inició operaciones en 2009.

 

Por: Panamá/EFE -

Panamá asumió la coordinación de la Comisión Binacional del Río Sixaola, entidad binacional creada conjuntamente con Costa Rica para la gestión integrada y conservación de ese recurso hídrico, informó este viernes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) panameño.

"Daremos lo mejor para fortalecer la gestión compartida de esta cuenca transfronteriza", dijo Arelis Cotes, directora regional de MiAmbiente en la provincia panameña de Bocas del Toro (Caribe), al asumir -hasta noviembre de 2026- la coordinación durante una sesión de ese ente binacional.

La Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola fue creada en 2007 en el marco del Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Panamá-Costa Rica e inició operaciones en 2009.

Está integrada por 48 organizaciones de ambos países, entidades gubernamentales y del sector privado, y autoridades tradicionales indígenas.

LEE TAMBIÉN: Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

La coordinación es "fundamental" para la gestión integrada del recurso hídrico y el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la conservación, la planificación territorial y la producción sostenible.

"Este avance se da en un contexto en el que Panamá fortalece su presencia en los marcos multilaterales de gobernanza del agua, tras convertirse en 2023 en el primer país de América Latina en adherirse a la Convención del Agua, instrumento de Naciones Unidas para la gestión sostenible de cursos de agua transfronterizos", destaca la entidad ambiental panameña.

Según las autoridades, de la Cuenca Binacional del Río Sixaola dependen más de 33.000 personas y es un valioso ecosistema entre los dos países. Sin embargo, se encuentra en riesgo ante graves problemas ambientales generados por la actividad humana.

La Cuenca del Río Sixaola se ubica mayoritariamente en el cantón de Talamanca de la provincia de Limón (Caribe costarricense) y en el distrito de Changuinola de la provincia de Bocas del Toro, en el lado panameño. La mayoría de la población de la cuenca, cerca

Te puede interesar

Panamá asume coordinación de la cuenca del río Sixaola

Panamá asume coordinación de la cuenca del río Sixaola

 Noviembre 22, 2025
Tribunal Electoral expresa postura tras declaraciones del presidente Mulino

Tribunal Electoral expresa postura tras declaraciones del presidente Mulino

 Noviembre 22, 2025
Olas de hasta 2.5 metros: Aviso de vigilancia en el Caribe panameño

Olas de hasta 2.5 metros: Aviso de vigilancia en el Caribe panameño

 Noviembre 22, 2025
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

 Noviembre 22, 2025
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

 Noviembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí