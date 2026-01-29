Unas 75 mil personas sin agua en Colón por daño en una tubería de 12 pulgadas

Este jueves iniciaron los trabajos de reparación de una tubería que conduce agua potable a sectores comerciales y residenciales de los corregimientos de Cristóbal y parte del corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Las autoridades trabajan en el daño que ocurrió en la línea de agua de 12 pulgadas de diámetro, frente a la plaza comercial Silver City, lo que ha dejado a unas 75 mil personas sin el servicio.

Las comunidades afectadas son: Sagrada Resurrección, Puerto Escondido, Nazareno, Villa del Caribe, entre otras poblaciones.

Por este daño también hay afectaciones desde el área comercial de Los Cuatro Altos hasta la comunidad de Villa del Caribe.

A todo esto, Juan Enciso, director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó que se procedió a cerrar la línea para que no se desperdicie el agua, y así evitar un daño mayor en la capa asfáltica en esta vía recién rehabilitada por el Ministerio de Obras Públicas.

Indicó que se ha solicitado el apoyo logístico de la gerencia metropolitana, de las cuadrillas de proyectos especiales del IDAAN, para atender esta reparación lo más pronto posible.