Nacional - 16/1/26 - 07:03 PM

Fracasa revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján por falta de firmas

La iniciativa ciudadana para revocar el mandato de la alcaldesa de Arraiján quedó sin efecto tras validarse apenas el 4.35 % de las firmas requeridas.

 

Por: Redacción Crítica -

El Tribunal Electoral (TE) dejó constancia oficial de que la solicitud de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, no prosperó al no alcanzar el número mínimo de firmas exigidas por la ley dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la resolución, la Dirección de Organización Electoral validó 2,499 firmas, lo que representa apenas el 4.35 % de las 57,465 rúbricas requeridas para activar el proceso de revocatoria impulsado por iniciativa popular por el ciudadano Abdiel Enrique González Tejeira. La cifra quedó muy por debajo del umbral legal necesario para continuar con el trámite.

No obstante, el Tribunal Electoral advirtió que la cantidad de firmas reconocidas podrá ser objeto de impugnación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 49 de 2020. Para ello, los interesados contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución en el Boletín del Tribunal Electoral, donde el fallo deberá ser divulgado por un día.

La decisión del TE se fundamenta en los artículos 633, 670, 671 (numeral 8), 672 y 673 del Código Electoral, así como en los artículos 6 y 11 del Decreto 49 de 2020, modificado por el Decreto 8 del 7 de julio de 2025, normas que regulan el procedimiento de revocatoria de mandato por iniciativa popular en Panamá.

 Enero 16, 2026
