Fraude millonario en pensiones de la Caja del Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) denunció ante el Ministerio Público un fraude millonario a lo interno de la institución.

El problema: manipulación de registros informáticos y cuotas obrero-patronales mal asignadas.



Esto permitió aprobar hasta ahora 52 pensiones irregulares, con un impacto económico que supera los B/.10 millones.

Según la investigación interna de la CSS, entre B/.3 y B/.4 millones ya se pagaron por pensiones ilegítimas, producto de cambios sistemáticos en los sistemas de la institución.

El Director General, Dino Mon Vásquez, dijo que "No se trata de errores aislados. Esto es una red organizada de corrupción, donde se crearon relaciones laborales falsas, incluso usando datos de personas fallecidas, para generar pensiones que no correspondían. Cada balboa desviada golpea a los asegurados y al sistema entero”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía apunta a posibles delitos graves: peculado, corrupción de servidores públicos, fraude millonario, falsificación de documentos y delitos contra el orden económico.

La CSS pidió peritajes informáticos forenses, investigar a funcionarios actuales y pasados, y asegurar toda la evidencia digital y documental.

La institución también recordó que administraciones anteriores habían recibido alertas sobre estas irregularidades, pero no se actuó, lo que permitió que el fraude continuara y creciera.

El mensaje de la CSS es claro: mafias internas no tendrán cabida. Quien toque los fondos de los panameños, deberá responder ante la ley.