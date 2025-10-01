¡Fuera del parque! Reubican a vendedores agrícolas en La Chorrera

Más de 17 vendedores de productos agrícolas que se habían tomado espacios en el parque Tomás Martín Feuillet, en La Chorrera, fueron reubicados tras aceptar desalojar voluntariamente el área que ocupaban.

El grupo de comerciantes fue trasladado al estacionamiento del antiguo centro de salud “Magally Ruiz”, ubicado a pocos metros del lugar original.

Roberto Lee, secretario general del municipio, señaló que la reubicación está sujeta a la prohibición de nuevas ocupaciones en los predios del parque. Además, anunció que durante todo octubre se realizarán operativos en la Avenida de las Américas y parques de la zona para mantener estos espacios libres de ventas informales.

La medida fue tomada por la alcaldía luego de recibir múltiples quejas ciudadanas sobre el acaparamiento del espacio público.

Asimismo, se mantienen negociaciones con el propietario de un terreno privado para reubicar a otro grupo de vendedores, aunque aún no se ha concretado un acuerdo.

Durante el operativo efectuado ayer miércoles, se decomisaron productos agrícolas y una pesa a un comerciante que ya había sido sancionado anteriormente.