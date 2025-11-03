Fuerte de San Jerónimo sufre inundaciones debido a intensas lluvias

El Ministerio de Cultura informa que el Fuerte de San Jerónimo, parte del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO “Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá”, ha resultado afectado por inundaciones durante la tarde de hoy, producto de las intensas lluvias registradas en el distrito de Portobelo desde aproximadamente las 2:00 p.m.

Las precipitaciones, combinadas con el incremento en los niveles de sedimentación de la bahía y los efectos del cambio climático, provocaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de áreas internas del fuerte. Estos fenómenos confirman la vulnerabilidad del sitio ante los eventos climáticos extremos y la urgencia de intervenir con soluciones técnicas sostenibles.

El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la protección del patrimonio histórico y cultural del país. En este contexto, ya se desarrollan trabajos de restauración integral en el fuerte de San Jerónimo y otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo.

Estas acciones forman parte de un plan que incluye: Estudios especializados de las laderas y cuencas del área de Portobelo, el diseño de un sistema integral de manejo de aguas pluviales y estabilización de suelos, intervenciones para reducir riesgos de erosión, inundaciones y pérdida de integridad estructural del monumento y acciones de salvaguarda que per