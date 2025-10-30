Nacional - 30/10/25 - 01:24 PM

Fuertes lluvias causan inundaciones en la provincia de Colón

La lluvia, que duró más de una hora, causó grandes inconvenientes a los moradores de la zona.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

La noche del miércoles, la provincia de Colón sufrió severas inundaciones debido a las fuertes lluvias acompañadas de vientos, lo que afectó a varias comunidades y arterias viales

Las avenidas Amador Guerrero, Justo Arosemena y Callejón Martínez fueron algunas de las principales afectadas, con amplias áreas inundadas que dificultaron el paso de vehículos y peatones.

Una de las comunidades más impactadas por el desborde del río fue la Sagrada Resurrección, donde las aguas inundaron las viviendas, obligando a los residentes a empezar a sacar agua de sus casas para evitar mayores daños. La lluvia, que duró más de una hora, causó grandes inconvenientes a los moradores de la zona.

Gustavo Gómez, de 36 años y residente de la Calle 12 en Callejón Martínez, solicitó a las autoridades tomar medidas preventivas para evitar que las aguas continúen afectando a los habitantes y el libre tránsito durante futuras lluvias. "Es urgente que se haga algo para evitar que las aguas lleguen hasta las casas y calles cuando llueve tan fuerte", expresó Gómez.

Las autoridades locales han comenzado a evaluar los daños y a tomar acciones para mitigar los efectos de futuras lluvias en la región.

