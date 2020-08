Funcionario se disculpa por expresiones a quienes no le dieron Like a su jefe

José Ruiloba, funcionario del Ministerio de Vivienda, pidió disculpas públicas tras salir a la luz un audio en el que se dirige a su equipo de trabajo por no darle "like" a las informaciones del titular del Miviot, Rogelio Paredes.

Menos de 24 horas de que el audio fuera subido a las redes sociales y ante la avalancha de crítica, Ruiloba hizo público un video en el que acepta que es su voz la que se escucha y afirma que sí hizo los comentarios a los miembros de un grupo de WhatsApps político, el 90% funcionarios del Miviot.

"Quiero pedirle disculpas, primero a mi familia, segundo al pueblo panameño y tercero a mi equipo de trabajo. Los audios salen de un grupo, que tenemos de política, en los que algunos compañeros laboran en el ministerio donde yo también laboro. La intención no es coercionar a nadie, solamente era un mensaje de promover las obras que el Gobierno Nacional y el ministerio donde laboramos".

En el audio que circuló la tarde del viernes se escucha a Ruiloba indica que en el mencionado grupo hay "161 personas, de las cuales el 90% trabaja en el Miviot.

"No es posible que el señor Ministro, que es el jefe de todos nosotros, suba una publicación y solo 20 o 30 personas de este grupo, ...y tienen Instagram, ni siquiera puedan darle "like" al jefe", dice.

Ruiloba también indicó al grupo que "Quiero que sepan que vamos a estar midiendo cada una de estas cosas y se tomarán las respectivas acciones. La verdad no me gusta amenazar a nadie, pero se lo digo con toda la claridad del mundo hoy, 12 de agosto, para que tomen conciencia y se pongan pilas".

Tras la divulgación del audio, los panameños expresaron su malestar por las palabras del funcionario y el tono amenazante utilizado hacia su equipo de trabajo.

Yo espero que ustedes revisen todos los días las publicaciones del Señor Ministro y del Presidente. "Después no se pregunten el por qué... cuando miren pa´l lado y el compañero ya no esté... entonces, se acuerden de esta nota de voz y entonces allí van a encontrar la respuesta". Ya saben en guerra avisada no muere soldado.

"Soy un ser humano. Creo que me equivoqué, No fueron las palabras más adecuadas. Estoy de acuerdo con el minstro (Paredes), que se abra una investigación y se me apliquen las sanciones correspondientes.