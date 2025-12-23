Nacional - 23/12/25 - 01:58 PM

Funcionarios del Idaan en Colón toman medidas de fuerza para exigir bonos

Se informó que se han dado los primeros acercamientos con la dirección general del Idaan.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Por el no pago del bono de productividad, unos 300 funcionarios iniciaron una acción de brazos caídos desde este 23 de diciembre en la provincia de Colón.
Con gritos y pancartas, los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) llevaron a cabo la acción de protesta en la esquina de la calle 13 avenida Central de la ciudad de Colón.
Al lugar de la manifestación pacífica  llegaron agentes de la Policía Nacional.

José González, uno de los voceros de los funcionarios manifestó que ellos tomaron la determinación de iniciar un paro de brazos caídos, a raíz de que todos los años les pagan un bono de productividad.

Indicó que todos los años ellos trabajan y hacen el esfuerzo para que la ciudadanía tenga agua potable.

González agregó que a otras entidades del Gobierno se les ha pagado, pero a ellos no.
El vocero dijo que el paro de brazos caídos durará hasta que se le dé una respuesta, al tiempo que informó que han tenido un  acercamiento con la dirección general.

Sin embargo, señaló que al parecer la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen ese pago paralizado.

Le siguen la pista a dos carnicerías por venta de carnes de dudosa procedencia

Funcionarios del Idaan en Colón toman medidas de fuerza para exigir bonos

Abrego: Panamá trabaja en la extradición de Beitía, buscado por homicidio

Banco de Bogotá refuerza su músculo en Panamá con compra de clientes de Itaú

Bomberos piden jugar vivo en casa para evitar tragedias en Navidad

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos