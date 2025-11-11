Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

El Gobierno de Panamá dio luz verde para la compra de cuatro aviones “Super Tucano” por más de 76 millones de dólares, una inversión que promete reforzar la vigilancia aérea y marítima del país y darle un golpe directo al crimen organizado y al narcotráfico que afectan a la sociedad panameña.

Según el gobierno, esta modificación busca alinear la compra con los límites fiscales establecidos por la Ley de Responsabilidad Social.

Las nuevas aeronaves reforzarán la vigilancia del espacio aéreo y marítimo del país, y serán una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que afectan de manera directa a la sociedad panameña.

El presupuesto contempla, además del costo de las aeronaves y el financiamiento mediante Cuentas de Pago Parcial (CPPs), los tributos por importación, que serán gestionados por las autoridades correspondientes.

En marzo pasado, la compra fue aprobada por 68,202,341.44 dólares, pero la vigencia del contrato incluía pagos anuales hasta 2027, superando los límites fiscales permitidos. Por eso, el nuevo esquema permite financiar hasta 30 millones de dólares entre 2025 y 2034, con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con estos ajustes, el costo total del contrato asciende a 76,357,355.70 dólares, sumando el ITBMS y otros cargos. El Minseg y el MEF deberán garantizar que el financiamiento sea el más favorable para el Estado, cumpliendo con los lineamientos fiscales.

En resumen: Panamá invierte más de 76 millones de dólares para fortalecer su seguridad aérea y marítima, y dar un golpe firme al crimen organizado y al narcotráfico.