Nacional - 11/11/25 - 06:46 PM

Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Según el gobierno, esta modificación busca alinear la compra con los límites fiscales establecidos por la Ley de Responsabilidad Social.

 

Por: Redacción / Critica -

El Gobierno de Panamá dio luz verde para la compra de cuatro aviones “Super Tucano” por más de 76 millones de dólares, una inversión que promete reforzar la vigilancia aérea y marítima del país y darle un golpe directo al crimen organizado y al narcotráfico que afectan a la sociedad panameña.

Según el gobierno, esta modificación busca alinear la compra con los límites fiscales establecidos por la Ley de Responsabilidad Social.

Las nuevas aeronaves reforzarán la vigilancia del espacio aéreo y marítimo del país, y serán una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que afectan de manera directa a la sociedad panameña.

El presupuesto contempla, además del costo de las aeronaves y el financiamiento mediante Cuentas de Pago Parcial (CPPs), los tributos por importación, que serán gestionados por las autoridades correspondientes.

En marzo pasado, la compra fue aprobada por 68,202,341.44 dólares, pero la vigencia del contrato incluía pagos anuales hasta 2027, superando los límites fiscales permitidos. Por eso, el nuevo esquema permite financiar hasta 30 millones de dólares entre 2025 y 2034, con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con estos ajustes, el costo total del contrato asciende a 76,357,355.70 dólares, sumando el ITBMS y otros cargos. El Minseg y el MEF deberán garantizar que el financiamiento sea el más favorable para el Estado, cumpliendo con los lineamientos fiscales.

Te puede interesar

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

Noviembre 11, 2025
¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

 Noviembre 11, 2025
Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Noviembre 11, 2025
Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

 Noviembre 11, 2025
Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

 Noviembre 11, 2025

En resumen: Panamá invierte más de 76 millones de dólares para fortalecer su seguridad aérea y marítima, y dar un golpe firme al crimen organizado y al narcotráfico.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí