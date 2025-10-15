Gabinete aprueba contrato para Zona Libre de Combustible

El Consejo de Gabinete aprobó este martes una serie de decisiones clave para impulsar la economía nacional, atraer inversión extranjera, recuperar activos estatales y proteger la producción agrícola panameña.

Entre las medidas destacan la creación de una Zona Libre de Combustible en Colón bajo la administración de Puma Marine, S.A., la reducción de la Zona Franca de Davis para rescatar terrenos en abandono y la extensión de controles sobre la importación de café tostado.

Zona Libre de Combustible de Puma Marine dinamizará el Atlántico

El Gabinete autorizó al Ministerio de la Presidencia a firmar un contrato con la empresa Puma Marine, S.A. para la operación y administración de una Zona Libre de Combustible en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Esta instalación tendrá una capacidad de 545 mil barriles y representará una inversión de 51 millones de dólares, generando empleos altamente calificados.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N°89-25 del 9 de septiembre de 2025.

El contrato comprende la gestión de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos para el manejo de petróleo crudo, derivados, gas natural y biocombustibles.

La Contraloría General de la República emitió observaciones al documento original, las cuales fueron ajustadas por la Secretaría Nacional de Energía antes de su aprobación definitiva.

Reducen Zona Franca de Davis para rescatar propiedad en abandono

Mediante la Resolución N°22-25, el Gabinete aprobó la reducción del área de la Zona Franca Estatal de Davis, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, Colón, con el fin de recuperar terrenos en estado de abandono.

La superficie operativa pasará a 9,832.32 m², de acuerdo con lo establecido en la Ley 32 de 2011 y el Decreto Ejecutivo N°62 de 2017.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), actual administradora del área, sustentó la solicitud debido a falta de recursos para el mantenimiento y ausencia de actividad económica.

Asimismo, la UABR informó que existe una propuesta de la Zona Libre de Colón interesada en desarrollar el área actualmente inactiva, lo que permitiría revitalizar la economía local y atraer nuevas inversiones.

Extienden control a la importación de café tostado

El Gabinete también aprobó el Decreto N°116-25, que prorroga por seis meses la vigencia del Decreto de Gabinete N°5 de 2021, el cual establece medidas de control a la comercialización del café tostado, producto considerado sensitivo para la economía nacional.

Esta extensión busca garantizar el cumplimiento de las normas de salud pública y proteger la producción local de la que dependen más de 7,700 trabajadores, encargados de cosechar alrededor de 230 mil quintales del grano al año.

El decreto se sustenta en lo permitido por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que autoriza restricciones a la importación cuando sean necesarias para garantizar la calidad y control de productos destinados al comercio internacional.

La medida fue respaldada por la Cadena Agroalimentaria de Café y por la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional, que recomendaron su extensión temporal durante las reuniones celebradas el 26 de septiembre y 6 de octubre de 2025, respectivamente.