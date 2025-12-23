Gabinete aprueba más de $11 millones para mdernización del Metro

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó este martes el proyecto de resolución 146-25, que autoriza la contratación directa y excepcional con la empresa Sonda para actualizar el sistema de cobro del Metro de Panamá.

El contrato tendrá un plazo de 38 meses y un costo de 11 millones 85 mil 673 balboas con 14 centavos , con el objetivo de garantizar la disponibilidad y el buen funcionamiento del sistema de pasaje hasta abril de 2027, especialmente en la Línea 1, cuyos torniquetes y equipos instalados desde 2003 presentan obsolescencia.

Entre las mejoras que se implementarán se incluyen:

Renovación completa del equipamiento de las estaciones .

. Modernización de los validadores de tarjetas electrónicas .

. Posibilidad de recargar y pagar el pasaje con celular, tarjetas de crédito y precargas en línea.

El ingeniero César Filson, encargado de la supervisión técnica, explicó que este procedimiento permitirá mantener el servicio continuo mientras se prepara la próxima licitación pública, la cual tendrá un plazo de 10 años.

“La meta es no solo mantener el servicio, sino actualizar toda la tecnología para ofrecer mayor comodidad a los usuarios”, destacó Filson.

Con esta actualización, se busca que los usuarios del Metro de Panamá puedan disfrutar de un sistema de cobro más eficiente, seguro y adaptado a las nuevas tecnologías de pago.